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Eskişehir'de huzurevi sakinleri ve çocuklar Cumhuriyet'in 103. yılında buluştu

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Eskişehir'de huzurevi sakinleri ve çocuklar Cumhuriyet'in 103. yılında buluştu
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Eskişehir'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü etkinliğinde huzurevi sakinleri ve çocuklar buluştu. Huzurevlerinde Cumhuriyet temalı bilgi yarışması ve kutlama düzenlenirken, çocuklar hazırladıkları kurabiyelerle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak'ı ziyaret etti.

Eskişehir'de huzurevi sakinleri ve çocuklar, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi.

Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Aktif Yaşam Merkezi'nden hizmet alan büyükler için Cumhuriyet temalı bilgi yarışması düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet tarihi ve Milli Mücadele'ye ilişkin soruların yöneltildiği yarışmada katılımcılar, bilgilerini tazeleyerek keyifli vakit geçirdi.

Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Huzurevi sakinleri, hazırladıkları Türk bayrakları ve Cumhuriyet temalı şiirlerle kutlamalara katıldı.

Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan çocuklar ise Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yemek atölyesinde hazırladıkları kurabiyelerle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak'ı ziyaret etti.

Çocuklar, elleriyle yaptıkları kurabiyeleri Bayrak ve müdürlük personeline ikram etti.

Bayrak, çocukların sürprizinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ellerinizle sevgi katarak hazırladığınız bu kurabiyeler, bugün aldığımız en anlamlı ve en tatlı hediye oldu. Bu güzel sürpriziniz, emeğiniz ve kocaman yürekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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