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Kütahya Valisi Musa Işın, Dünya Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinleriyle buluştu

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Kütahya Valisi Musa Işın, Dünya Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinleriyle buluştu
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Kütahya Valisi Musa Işın, Dünya Yaşlılar Günü'nde Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi. Sakinlerle sohbet eden Işın, yaşlılara saygının sadece özel günlerle sınırlı olmadığını söyledi; hediye takdiminin ardından pasta kesildi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi.

"Tecrübenin Işığında, Saygıyla Yan Yana" temasıyla düzenlenen programda huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Vali Musa Işın, yaşlılarla sohbet ederek talep ve temennilerini dinledi.

Programda konuşan Vali Musa Işın, yaşlılara gösterilmesi gereken sevgi ve saygının yalnızca özel günlerle sınırlı olmaması gerektiğini belirterek, "Bugün her ne kadar Dünya Yaşlılar Günü olsa da bizim için her gün Yaşlılar Günü'dür. Biz büyüklerimizi sadece belirli günlerde hatırlamıyoruz; onları sürekli hatırlamak ve yanlarında olmak zorundayız. Çok şükür Müslümanız, Türk milletiyiz. İnancımız, gelenek ve göreneklerimiz bize büyüklerimizi saymayı, sevmeyi ve onlara bakmayı emrediyor" ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinlerinin kendilerine sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyetten mutluluk duyduğunu dile getiren Işın, devletin her şartta vatandaşının yanında olduğunu söyledi.

Vali Işın, "Devletimiz hepimizin çatısıdır. Hepimiz devletimizin sayesinde bu topraklarda özgürce ve huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Sıkıntıya düştüğümüz zaman devletimiz elimizden tutuyor, bize yardım ediyor. Sağlık hizmetinden barınmaya, bakımdan sahiplenmeye kadar her türlü desteği devletimizden görüyoruz. Allah devletimizi daim, milletimizi payidar etsin" dedi.

Program çerçevesinde huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler takdim edilirken, yapılan duanın ardından Vali Musa Işın ve huzurevi sakinleri, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla hazırlanan pastayı birlikte kesti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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