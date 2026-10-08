Balıkesir'de üniversite ile Aile ve Sosyal Hizmetler arasında protokol imzalandı

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Balıkesir Valiliği öncülüğünde, Balıkesir Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında "Sosyal Hizmet Alanında Bilimsel, Akademik ve Uygulama İş Birliği Protokolü" imzalandı. Gerçekleşen imza töreninde, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün protokolü kurumlar adına imzaladı.

İş birliği protokolü kapsamında; çocuk hizmetleri, Çocuk Hakları İl Komitesi çalışmaları, koruyucu aile hizmetleri, Okul Destek Programı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetleri ile huzurevi ve geriatrik hizmetler başta olmak üzere sosyal hizmet alanında iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Protokol kapsamında ayrıca, Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ile Karesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğündeki sakinlere yönelik hizmetlerin, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalının (Geriatri BD) akademik bilgi ve uzmanlığıyla desteklenmesi; geriatrik bakım, sağlık ve rehabilitasyon süreçlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Çocukların haklarının korunması ve desteklenmesi, okul dışı zamanlarını verimli değerlendirmelerine yönelik Okul Destek Programı çalışmalarının güçlendirilmesi, koruyucu aile hizmetlerinin geliştirilmesi ve SED hizmetlerinden yararlanan çocuklara yönelik çalışmaların desteklenmesi planlanıyor.

Protokol imza töreninde görüş ve düşüncelerini paylaşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün, imzalanan protokolün kurumlar adına hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı