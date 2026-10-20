ESOGÜ Hemşirelik öğrencileri Eskişehir'deki huzurevi sakinleriyle etkinlikte buluştu

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Eskişehir'de üniversite öğrencileri tarafından yaşlı bireylerin keyifli vakit geçirmelerine imkan sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü iş birliğinde düzenlendi. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi uygulaması kapsamında kurumda hizmet alan yaşlılara yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, keyifli vakit geçirmelerine imkan sağlamak amaçlandı. Ayrıca, yaşlıların el göz koordinasyonunu, ince motor becerilerini ve sosyal etkileşimini arttırmak hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı