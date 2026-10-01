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Kastamonu'da Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşü gençlerle yaşlıları buluşturdu.

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Kastamonu'da Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşü gençlerle yaşlıları buluşturdu.
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Kastamonu'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Gazi Stadyumu'nda farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğündeki yürüyüşe huzurevi sakinleri, üniversite öğrencileri ve protokol katıldı; ardından katılımcılara egzersizler yaptırıldı.

Kastamonu'da "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kastamonu'da "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" sebebiyle Gazi Stadyumunda yürüyüş düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüş programı, Gazi Stadı'nda vatandaşların yoğun katılımla yapıldı. Her yaştan vatandaşın bir arada yürüdüğü yürüyüşe Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşçu ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile Güldal Akşit Huzurevi ile Ömerül Faruk Darende Huzurevi'nde kalan yaşlılarla çok sayıda davetli katıldı. Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinin de destek verdiği yürüyüş, gençlerle yaşlıları bir araya getirerek, renkli görüntülere sahne oldu.

Yürüyüş programının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı antrenörler tarafından katılımcılara çeşitli egzersizler yaptırıldı. Özellikle yaşlı bireylerin aktif yaşam sürmelerinin önemine dikkat çekilen yürüyüşte, fiziksel hareketliliğin sağlıklı yaşlanma üzerindeki olumlu etkileri vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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