Antalya Alanya'da 22 yaşındaki genç berber, huzurevi sakinlerini ücretsiz tıraş etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde 22 yaşındaki genç berber, çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı berberlik mesleğinde 13 yılı geride bıraktı. 2 yıldır kendi iş yerini işleten berber, yaşlı ve engelli vatandaşlara ücretsiz saç ve sakal tıraşı yaparak gönüllere dokunuyor. İhtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı köylere de giden genç berber, son olarak Alanya Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerini tıraş etti.

Alanya'da yaşayan Alihan Kıllı (22), henüz çocuk yaşlarda adım attığı berberlik mesleğinde zamanla ustalaşarak kendi iş yerini açtı. Küçüklüğünün önemli bir bölümünü babaannesi ve dedesiyle geçiren Kıllı, onlarla kurduğu bağın kendisinde yaşlılara karşı özel bir sevgi ve sorumluluk duygusu oluşturduğunu belirtti. Mesleğini eline aldıktan sonra yaşlı ve engelli vatandaşlara ücretsiz tıraş hizmeti sunmaya karar veren Kıllı, bu davranışıyla onların hayır dualarını almayı amaçlıyor.

Berber çantasını hazırlayıp yola çıktı

Kendi iş yerinde hizmet vermeye devam eden genç berber, ücretsiz tıraş hizmetini yalnızca dükkanıyla sınırlı tutmuyor. İhtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı Alanya'nın kırsal mahallelerine giderek yaşlıların ve engelli vatandaşların saç bakımını üstlenen Kıllı, bu kez Alanya Huzurevi sakinleri için harekete geçti. Ziyaret öncesinde berber dükkanındaki çantasını hazırlayan Kıllı, motosikletiyle huzurevinin yolunu tuttu. Yanında getirdiği ekipmanlarla huzurevi sakinlerinin saç ve sakal tıraşlarını yapan genç berber, yaşlılarla sohbet ederek onlara keyifli anlar yaşattı. Ücretsiz gerçekleştirilen tıraşlardan memnun kalan huzurevi sakinleri, genç berbere teşekkür etti.

"Moralimiz düzeliyor, bu davranışı çok güzel buldum"

Huzurevi sakinlerinden 76 yaşındaki Coşkun Kılıçaslan, Alihan Kıllı'nın kendilerine yönelik davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kılıçaslan, "Sağ olsun, çok da güzel tıraş yaptı. Çok memnun olduk, çok teşekkür ederim. Çok iyi bir şey, böyle bir şey bizler için çok faydalı. Moralimiz düzeliyor, ilgi görüyoruz. Bu davranışını çok güzel buldum. Arkadaşımız da çok güzel tıraş yapıyor" dedi.

Huzurevi sakinlerinden Nedim Sargın da genç berbere teşekkür ederek, "Hayalini evladımız gerçekleştirdi. Allah razı olsun, çok güzel. Hepiniz iyisiniz" ifadelerini kullandı.

Hayata ilişkin duygularını da dile getiren Sargın, "Ne diyeyim ki ben, şunu şöyle desem olur mu? Namertlerin, zalimlerin vurmuş olduğu taştan yoruldum, yoruldum, yoruldum. İnan, yoruldum" sözleriyle sitemini dile getirdi.

"Onların hayır dualarını almak beni mutlu ediyor"

Berberlik mesleğine çocuk yaşlarda başladığını ve iki yıldır kendi iş yerini işlettiğini belirten Alihan Kıllı, yaşlı ve engelli vatandaşlara ücretsiz tıraş hizmeti sunmayı sürdüreceğini söyledi. Kıllı, "22 yaşındayım. Küçüklüğümden beri bu sektörün içindeyim. 2 yıldır kendi iş yerimi işletiyorum. Küçüklüğümden beri içimde olan bir isteği gerçekleştiriyorum. Yaşlılarımızın ve engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya çalışıyorum. Onlara ücretsiz bir şekilde saç kesimi yapıyorum. Sadece huzurevinde bulunmuyorum. İhtiyaç sahibi yaşlılarımızın köylerine, evlerine ve bulundukları her yere giderek ücretsiz tıraş hizmeti veriyorum. Bu işi yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Farkındalık oluşturmaya devam edeceğim" diye konuştu.

"Büyüklerimle büyüdüğüm için kendime sorumluluk edindim"

Çocukluğunda babaannesi ve dedesiyle birlikte yaşamasının bu kararı almasında önemli bir etkisi olduğunu anlatan Kıllı, büyüklerine yardım etmeyi kendisine bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti. Kıllı, "Küçüklüğümden beri büyüklerimle, babaannemle ve dedemle birlikte hayat sürdüğüm için yaşlılarımıza yardım etme sorumluluğunu kendime görev edindim. Berberlik mesleğine başladığım zaman bu hizmete en çok ihtiyaç duyanların yaşlılarımız ve engelli kardeşlerimiz olduğunu fark ettim. Bu yüzden sürekli ücretsiz tıraş yaparak onların hayır dualarını almaya çalışıyorum. Benim hikayem de çocukluğumdan beri dedem ve babaannemle geçirdiğim yıllara dayanıyor. O zamandan beri büyüklerimize karşı içimde hep bir sevgi ve hayır dualarını alma isteği var. Bunları yaptığım için mutlu oluyor, kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Genç yaşına rağmen sosyal sorumluluk örneği sergileyen Alihan Kıllı, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik ücretsiz tıraş hizmetini sürdürerek daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı