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Burdur'daki huzurevi sakinleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı videoyla kutladı

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Burdur'daki huzurevi ve rehabilitasyon merkezinde kalan yaşlılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı çektikleri videoyla kutladı. Huzurevi sakinlerinin mesaj verdiği video, kurumun sanal medya hesabında kısa sürede çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.

BURDUR Hilmi- Hafıze Evin Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılar, çektikleri videoyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Huzurevi Müdürü Muammer Gül ile yardımcıları Naciye Çeltikçi Utku ve Barbaros Yıldırım'ın organizasyonuyla hazırlanan videoda, huzurevi sakinleri Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj verdi. Kurumun sanal medya hesabından paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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