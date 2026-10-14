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Eskişehir'de huzurevi sakinlerine 'Kutuda Ne Var?' etkinliği düzenlendi

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Eskişehir'de huzurevi sakinlerine 'Kutuda Ne Var?' etkinliği düzenlendi
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Eskişehir'deki Halis Toprak Huzurevi'nde kalan yaşlılar için 'Kutuda Ne Var?' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte katılımcılar nesneleri görmeden yalnızca dokunarak tanımaya çalıştı; dokunsal algı ve sosyal etkileşimin desteklenmesi hedeflendi.

Eskişehir'deki Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlıların duyusal algı ve bilişsel becerilerini desteklemek amacıyla "Kutuda Ne Var?" etkinliği gerçekleştirildi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte katılımcılar, kutuya yerleştirilen çeşitli nesneleri görmeden, yalnızca dokunma duyularını kullanarak tanımaya çalıştı.

Çalışmayla yaşlıların dokunsal algı, dikkat, odaklanma, hafıza ve akıl yürütme becerilerinin desteklenmesi, el ve parmak hareketlerinin aktif kullanılması, özgüvenlerinin artırılması ve sosyal etkileşimlerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: AA
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