Eskişehir'de huzurevi ve yaşlı bakım hizmetleri için toplantı düzenlendi

Eskişehir'de huzurevi ve yaşlı bakım hizmetleri için toplantı düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerindeki hizmetlerin geliştirilmesi için istişare toplantısı düzenlendi. Sosyal hizmet merkezleri ve resmi huzurevlerinde idareciler ve meslek elemanları, toplantıda yönetmelik uygulamaları, sorunlar ve çözüm önerilerini değerlendirdi.
Eskişehir'de huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik istişare toplantısı düzenlendi.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıya sosyal hizmet merkezleri ile resmi huzurevlerinde görev yapan idareciler ve meslek elemanları katıldı.
Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, hizmetlerin yürütülmesine ilişkin uygulamalar ele alındı.
Toplantıda ayrıca, hizmet sunumu sırasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilerek huzurevlerinde sunulan hizmetlerin daha etkin ve nitelikli hale getirilmesi üzerinde duruldu.