Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Baki, Yaşlılar Günü'nde huzurevini ziyaret etti

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Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevini ziyaret ederek burada kalan yaşlılarla bir araya geldi.

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Baki, Dünya Yaşlılar Günü’nü kutlayarak büyüklerle yakından ilgilendi.

Gerçekleştirilen buluşmada, hayat tecrübeleriyle topluma yol gösteren yaşlıların önemine dikkat çekildi.

BAKİ HUZUREVİ SAKİNLERİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette İl Müdürü Ertaç Baki, huzurevinde kalan yaşlılarla vakit geçirdi.

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan, sevgisiyle bizlere güç veren tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu