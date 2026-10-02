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Düzce Valisi Makas, eşiyle Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinleriyle buluştu

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Düzce Valisi Makas, eşiyle Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinleriyle buluştu
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Düzce Valisi Mehmet Makas, eşi Elif Makas, 1 Ekim Yaşlılar Günü kapsamında Muharrem Sancaklı ve Neriman Çilingir Huzurevi'nde kalan büyüklerle bir araya geldi. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Makas, büyüklerin kendilerine emanet olduğunu belirtti.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Yaşlılar Günü dolayısıyla eşi Elif Makas ile birlikte Muharrem Sancaklı ve Neriman Çilingir Huzurevi'nde kalan büyüklerle bir araya geldi.

Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, 1 Ekim Yaşlılar Günü kapsamında huzurevlerinde kalan büyüklerle buluştu. Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Vali Makas, büyüklerle sohbet ederek sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam temennisinde bulundu.

Vali Mehmet Makas, huzurevlerinde kalan yaşlıların kendilerine emanet olduğunu belirterek, "Huzurevlerimizde misafirimiz olan tüm büyüklerimiz bizlere emanettir. Bu inançla yol ve mesai arkadaşlarımızla birlikte çınarlarımıza hizmet ediyoruz. Dualarını alabilirsek ne mutlu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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