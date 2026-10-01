Yozgat'ta Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşünde 25 huzurevi sakini yer aldı

Yozgat'ta 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Huzurevi sakinleri, öğrenciler ve kurum çalışanlarının katıldığı etkinlikte renkli ve duygusal anlar yaşandı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen yürüyüşe Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan mobilize 25 huzurevi sakini, öğrenciler ve emniyet mensupları katıldı. Toplumda yaşlılık algısını değiştirmek ve aktif yaşlanmaya dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüş boyunca dayanışma mesajları verildi.

Etkinlik sırasında duygusal ve renkli anlar da kaydedildi. Yürüyüşe katılan öğrencilerden birinin yaşlı bir büyüğünün koluna girerek yol boyunca sohbet etmesi takdir topladı. Yürüyüş esnasında zorlanan yaşlı bir kadının yardımına ise emniyet ekipleri yetişti. Yürümekte güçlük çeken huzurevi sakini, polis ekipleri tarafından yürüyüşün bitiş noktasına ekip otomobiliyle güvenle ulaştırıldı.

Yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Alp, sürecin artık sadece barınma ihtiyacını karşılamaktan öteye geçtiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bugün 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle hayatın her alanında iz bırakan, bizlere değer katan, yolumuzu aydınlatan ve bizlere rehberlik eden ulu çınarlarımızla beraber yürüyüş yapmak bizler için onur ve gurur kaynağı olmuştur. Süreçlerimiz artık toplumda yaşlılık algısını değiştirmek üzerine kuruldu. Bizler de bu manada sağlıklı ve aktif yaşlanmayı desteklemek istiyoruz. Bunun için de Yozgat ilimizde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla güzel çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Aktif yaşlanma nedir? Bireyin sadece korunduğu, barınma ihtiyacının sağlandığı değil, aynı zamanda yaş almış büyüklerimizin toplumun her alanında, her yerinde var olmalarını sağlayan, sosyal hayata katılımlarını önemsediğimiz bir yaşam tarzı haline gelmektir. Bu manada bugün yaptığımız yürüyüşe Alparslan Türkeş Huzurevi'nden 25'e yakın yaşlımız katıldı. Bunlar bizim mobilize olan yaşlılarımızdı. Yozgat ilimizde 3 tane aktif huzurevimizde ortalama 200 tane yaş almış büyüğümüze hizmet vermekteyiz."

Programa katılarak destek veren Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan ise sağlıklı yaş almanın önemine değinerek, "Özellikle sağlıklı yaşlanmanın ve yaş almanın giderek daha önem kazandığı dünyamızda bu tür aktivitelerle toplumumuzda bu bilinci oluşturmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Program, katılımcıların ve huzurevi sakinlerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı