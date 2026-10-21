Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ’da dede-torun buluşması: Sevgi köprüsü kuruldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ’da dede-torun buluşması: Sevgi köprüsü kuruldu Haber Videosunu İzle
Tekirdağ’da dede-torun buluşması: Sevgi köprüsü kuruldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ’İyilikVar’ projesi kapsamında, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri ile Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu öğrencileri bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 'İyilikVar' projesi kapsamında, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri ile Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu öğrencileri bir araya geldi. Dede-Torun Buluşması adıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kuşaklar arasında sevgi ve dayanışma bağı kuruldu.

Huzurevi sakinleri ile öğrencileri buluşturan etkinlikte, yaşlıların hayat tecrübeleri ile çocukların enerjisi ve neşesi aynı ortamda buluştu. Samimi anlara sahne olan programda, kuşaklar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımının desteklenmesi amaçlandı.

Sevgi ve tecrübe bir arada

Büyüklerin bilgi ve birikimlerini genç nesillere aktarma fırsatı bulduğu buluşmada, öğrenciler de huzurevi sakinleriyle bir arada vakit geçirerek kuşaklar arası iletişimin önemini yakından deneyimledi. Etkinlik, katılımcılar arasında sıcak ve anlamlı anların yaşanmasına vesile oldu.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikle, iyiliğin paylaşarak çoğaldığına ve sevginin farklı kuşaklar arasında güçlü bağlar oluşturduğuna dikkat çekildi. "Çünkü iyilik var, sevgi var" mesajıyla gerçekleştirilen buluşma, gönüller arasında kurulan köprünün güzel bir örneği oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'de gecenin en üzücü karesi! Başını yerden kaldıramadı

Geceye damga vuran görüntü! Sen bu hallere nasıl düştün?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler

Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
Hülya Avşar’ın miras sözlerine Demet Akalın’dan tepki: Ne saçma bir düşünce!

Hülya Avşar’ın vasiyet önerisine kızdı: Ne saçma bir düşünce!
Naz Elmas’ın annesi hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Naz Elmas'tan üzen haber: Annesinin beynine pıhtı attı
Kızılcık Şerbeti’nde Cansu Taşkın krizi! Gold Film’den ayrılık açıklaması

Diziye girmesiyle çıkması bir olmuştu! Nedeni belli oldu
Fransızlardan Guendouzi’ye ağır sözler: Fenerbahçe’yi batırdı

Guendouzi'ye şok! Resmen rezil oldu

Türkiye'ye gelen genç kadın sırra kadem bastı! Jandarma, AFAD ve AKUT devrede

Türkiye'ye gelen genç kadın sırra kadem bastı
Ukrayna savaşını bitirecek kritik buluşma! Witkoff Putin’e yeni teklif sunacak

Savaşı bitirecek kritik buluşma! Putin’e yeni teklif sunacak
MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu

MHP'li isim muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
İYİ Parti'de istifa krizi! Dervişoğlu kapıyı gösterdi, Fakıbaba kararını açıkladı

Dervişoğlu o sözleri duyunca kapıyı gösterdi! Beklenen açıklama geldi