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Zonguldak'ta Vali Hacıbektaşoğlu, huzurevi sakinleriyle aynı sofrada buluştu

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Zonguldak'ta Vali Hacıbektaşoğlu, huzurevi sakinleriyle aynı sofrada buluştu
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Zonguldak'ta Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Merkez Huzurevi'nde program düzenlendi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve il protokolü, huzurevi sakinleriyle aynı sofrada buluşup sohbet etti, sakinlere 'Huzurevinin Enleri' kartları takdim edildi.

Zonguldak'ta 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Merkez Huzurevi'nde program düzenlendi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve il protokolü, huzurevi sakinleriyle aynı sofrada buluşarak yaşlı bireylerin Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.

Zonguldak Merkez Huzurevi'nde gerçekleştirilen programa Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse ve il protokolü katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda protokol üyeleri, huzurevi sakinleriyle birlikte yemek yedi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, yaşlı bireylerle bir süre sohbet ederek yakından ilgilendi.

Program kapsamında huzurevi sakinlerinin farklı özellikleri ve yaşam tecrübelerinin yansıtıldığı, kendilerine özel hazırlanan "Huzurevinin Enleri" kartları takdim edildi.

Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen buluşmada, yaşlı bireylerin toplumdaki yeri ve kuşaklar arası dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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