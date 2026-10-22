Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik Huzurevi sakinlerine lise öğrencilerinden güzellik ve bakım desteği verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Huzurevi sakinlerine lise öğrencilerinden güzellik ve bakım desteği verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Huzurevi sakinlerine, Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kişisel bakım ve güzellik hizmeti sundu. İyilik Var Platformu'ndaki 'Her Yaşta Bakımlı, Her Yaşta Güzel' talebi kapsamında düzenlenen etkinlikle yaşlıların iyi hissetmesi amaçlandı.

Bilecik'te huzurevi sakinlerine güzellik ve kişisel bakım desteği sağlandı.

Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik Hizmetleri Alanı öğrencileri, huzurevi sakinlerine kişisel bakım ve güzellik hizmeti sundu. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Huzurevinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İyilik Var Platformu üzerinden oluşturulan 'Her Yaşta Bakımlı, Her Yaşta Güzel' iyilik talebi kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında huzurevini ziyaret eden öğrenciler, huzurevi sakinlerine kişisel bakım ve güzellik hizmeti verdi. Gerçekleştirilen uygulamalarla yaşlıların kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sağlanması amaçlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, etkinliğin önemine değinerek, "Büyüklerimizin kendilerini değerli ve iyi hissetmeleri bizim için çok önemli. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, huzurevi sakinlerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Geceye damga vuran kare! Sevgilisini yalnız bırakmadı

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
''Osimhen'le aramızda savaş olacak'' demişti! 90 dakika boyunca kabusu yaşadı

''Onunla aramızda savaş olacak'' demişti, madara oldu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i 10 kişi kalan Inter'e boyun eğdi

Rakibi 10 kişi kaldı diye sevindiği sırada şoku yaşadı
Osimhen'den Fenerbahçe derbisi öncesi mesaj

Osimhen'den flaş Fenerbahçe mesajı
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun doğum gününü kutlamadı

Fenerbahçe'den Kerem'e büyük şok!
Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu

Türkiye'den çekiliyor mu? Dev kuruluş son noktayı koydu
Okan Buruk'tan Osimhen'in iptal edilen penaltısına objektif yorum

Osimhen'in iptal edilen penaltısına yapılan yoruma beğeni yağıyor
Uçakta yılan paniği! 40 santimetrelik yılan nedeniyle sefer iptal edildi

Bir göründü, bir kayboldu! Uçuş onun yüzünden iptal edildi
Kağıthane’deki infazda “takip cihazı” şüphesi: Polis aracın altını inceledi

Kanlı saldırıda takip ihtimali! Otomobilin altı didik didik arandı