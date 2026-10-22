Bilecik Huzurevi sakinlerine lise öğrencilerinden güzellik ve bakım desteği verildi

Bilecik'te huzurevi sakinlerine güzellik ve kişisel bakım desteği sağlandı.

Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik Hizmetleri Alanı öğrencileri, huzurevi sakinlerine kişisel bakım ve güzellik hizmeti sundu. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Huzurevinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İyilik Var Platformu üzerinden oluşturulan 'Her Yaşta Bakımlı, Her Yaşta Güzel' iyilik talebi kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında huzurevini ziyaret eden öğrenciler, huzurevi sakinlerine kişisel bakım ve güzellik hizmeti verdi. Gerçekleştirilen uygulamalarla yaşlıların kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sağlanması amaçlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, etkinliğin önemine değinerek, "Büyüklerimizin kendilerini değerli ve iyi hissetmeleri bizim için çok önemli. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, huzurevi sakinlerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı