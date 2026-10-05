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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, 84 kişilik huzurevini inceledi

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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, 84 kişilik huzurevini inceledi
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Aziziye ilçesinde yapımı süren huzurevi ve yaşlı bakım merkezini inceledi. 84 kişilik kapasiteli merkezin proje bedeli yaklaşık 355 milyon TL olarak belirlendi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, yapımı devam eden Erzurum Aziziye Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent Mahallesi'nde yapımı devam eden Erzurum Aziziye Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Aykut, yetkililerden inşaatın son durumu hakkında bilgi aldı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapımı hızla devam eden Erzurum Huzurevi'nde denetim ve incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumunu yerinde değerlendirdik. Koca çınarlarımıza güvenli, konforlu ve huzurlu bir yaşam alanı sunmak için yapım sürecini yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Erzurum Valiliği denetiminde hayata geçirilen proje, Erzurum'un sosyal hizmet altyapısının güçlendirilmesi ve yaşlı vatandaşlara modern bakım imkanları sunulması amacıyla Dadaşkent Mahallesi'nde inşa ediliyor.

Toplam 84 kişilik yatılı konaklama ve bakım kapasitesine sahip olan merkezin proje bedeli yaklaşık 355 milyon TL olarak belirlendi.

Merkezde yaşlı bireylerin medikal destek, fizik tedavi ve rehabilitasyon ihtiyaçlarına yönelik ünitelerin yanı sıra psikolojik, sosyal ve zihinsel sağlıklarını destekleyen bakım ve rehberlik hizmetleri bulunuyor. Tesiste ayrıca yaşlıların vakit geçirebileceği ve hobi faaliyetlerinde bulunabileceği sosyal alanlar yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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