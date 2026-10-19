Çanakkale'den bisikletle umreye gidiyor! Huzurevi görevlisi Murat Tecimen Suriye'ye geçti

Çanakkale'den bisikletle umreye gidiyor! Huzurevi görevlisi Murat Tecimen Suriye'ye geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rüyasında kutsal toprakları gördüğünü söyleyen Çanakkaleli huzurevi görevlisi Murat Tecimen (43), 2 Ekim'de bisikletiyle Mekke'ye doğru yola çıktı. 4 bin kilometrelik yolun bin 300 kilometresini tamamlayan Tecimen, Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçti. Tecimen, önünde 2 bin 600 kilometre kaldığını söyledi.
- Çanakkale'de huzurevi görevlisi olarak çalışan 43 yaşındaki Murat Tecimen, bisikletle umreye gitmek üzere 2 Ekim'de yola çıktı.
- Tecimen, 4 bin kilometrelik yolculuğunun bin 300 kilometrelik bölümünü tamamlayarak Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçti.
- Tecimen'in Mekke'ye ulaşması için geriye 2 bin 600 kilometre kaldı.
ÇANAKKALE'den rüyasını gerçekleştirmek için bisikletle umreye gitmeye karar veren huzurevi görevlisi Murat Tecimen (43) Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye ulaştı. Tecimen, "Kalbime aşk düştü, aşkla geldim. Bu yolun her kilometresini alın terimi dökerek katetmek istedim" dedi.
RÜYASINDA KUTSAL TOPRAKLARI GÖRDÜ
Çanakkaleli huzurevi görevlisi Murat Tecimen, rüyasında kutsal topraklara gittiğini görmesi üzerine umre yapmaya karar verdi. Tecimen, 2 Ekim'de cuma namazı çıkışı düzenlenen törenin ardından bisikletiyle Mekke'ye doğru yola çıktı. Reyhanlı ilçesine ulaşan Tecimen, 4 bin kilometrelik yolculuğunun bin 300 kilometrelik kısmını tamamlayarak Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçti.
ÖNÜNDE 2 BİN 600 KİLOMETRE VAR
Geçişi sırasında açıklama yapan Tecimen, " Çanakkale'de cuma namazını kıldıktan sonra hemşehrilerimin hayır duasını alarak yola çıktım. Bismillah diyerek bisiklet yolculuğuma başladım. Çok şükür Hatay'a ulaştım. Önümde daha 2 bin 600 kilometre kaldı. Daha önce şehitlere saygı ve vefa için Çanakkale 50'nci Alay Şehitliği'nden aldığım şehit toprağa ve şanlı Türk bayrağını 19 Mayıs'ta Samsun Valisi'ne teslim etmiştim. Bu defa ise gördüğüm rüyayı gerçekleştirmek için pedal çeviriyorum" dedi.
BU YOL HEPİMİZİN YOLU
Tecimen, "Gördüğüm rüya üzerine davete icabet etmeye karar verdim. Kalbime aşk düştü, aşkla geldim. Bu yolun her kilometresini alın terimi dökerek katetmek istedim. Yolculuğum sırasında bana gönlünü, sofrasını açan herkesten Allah razı olsun. Bu yol sadece benim yolum değil, hepimizin yolu. Rabbim sağ salim Kabe'ye, peygamber efendimizin huzuruna varmayı nasip ederse, ellerimi açtığımda hepimiz için dua edeceğim" diye konuştu.