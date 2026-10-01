Haberler

Samsun Bafra'da 75. Yıl Huzurevi'nde Dünya Yaşlılar Günü için sıra gecesi düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Bafra'da 75. Yıl Huzurevi'nde Dünya Yaşlılar Günü için sıra gecesi düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Bafra 75. Yıl Huzurevi'nde sıra gecesi düzenlendi. Huzurevi sakinleri, Bafra Gençlik Merkezi bağlama grubunun türküleri ve halk oyunları gösterisiyle eğlendi; etkinlikte elleri öpülüp gül verildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla Bafra 75. Yıl Huzurevi'nde sıra gecesi programı düzenlendi.

Program kapsamında elleri öpülen huzurevi sakinlerine gül verildi.

Huzurevi sakinleri, Bafra Gençlik Merkezi Müdürlüğü bağlama grubunun seslendirdiği türküler ve halk oyunları ekibinin gösterisiyle keyifli anlar geçirdi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, büyükleri bu anlamlı günde yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Huzurevi sakinlerimizi unutmadık ve ziyaret ettik. Ellerini öpüp dualarını aldık. Rabb'im büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin." ifadesini kullandı.

Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, müdür yardımcısı Müslim Selçuk Babillioğlu, Toptepe Huzurevi Müdürü Hakan Zeren ile Bafra 75. Yıl Huzurevi Müdürü Huriye Yıldırım katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Kanseri yenen 16 yaşındaki Buse okuluna döndü! Sınıf arkadaşlarından balonlu, pastalı karşılama

16 yaşında kanseri yendi! Okula döndüğü gün sürprizle karşılandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi

DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan: 44'üncü ayda insanlar hala konteynerlerde

Hatay Milletvekili Çalışkan: 44. ayda insanlar hala konteynerlerde
Güllü'nün ölümü davasında ilk duruşma başladı! O gecenin tek tanığı adliyede

Güllü davasında kritik isim adliyede! Olayın tek tanığı konuşacak
MSB'den Yunanistan ve GKRY'nin elektrik kablosu güzergahına tepki: Kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz

Yunanistan ve GKRY'nin kablo hattına sert yanıt: İzin yok
İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar

Pazar yerinde infial yaratan görüntü!
Fabrikada dev kazan patladı! Can pazarı, çok sayıda yaralı var

Fabrikada dev kazan patladı! Can pazarı, çok sayıda yaralı var
İzmit'teki kafe kavgasında iki kardeşin vurulduğu anlar kamerada! Görüntüler dava dosyasına girdi

Kül tablasıyla başladı, kurşunla bitti! O anlar kamerada