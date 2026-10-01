Samsun Bafra'da 75. Yıl Huzurevi'nde Dünya Yaşlılar Günü için sıra gecesi düzenlendi

Samsun Bafra'da 75. Yıl Huzurevi'nde Dünya Yaşlılar Günü için sıra gecesi düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Bafra ilçesinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Bafra 75. Yıl Huzurevi'nde sıra gecesi düzenlendi. Huzurevi sakinleri, Bafra Gençlik Merkezi bağlama grubunun türküleri ve halk oyunları gösterisiyle eğlendi; etkinlikte elleri öpülüp gül verildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla Bafra 75. Yıl Huzurevi'nde sıra gecesi programı düzenlendi.
Program kapsamında elleri öpülen huzurevi sakinlerine gül verildi.
Huzurevi sakinleri, Bafra Gençlik Merkezi Müdürlüğü bağlama grubunun seslendirdiği türküler ve halk oyunları ekibinin gösterisiyle keyifli anlar geçirdi.
Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, büyükleri bu anlamlı günde yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Huzurevi sakinlerimizi unutmadık ve ziyaret ettik. Ellerini öpüp dualarını aldık. Rabb'im büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin." ifadesini kullandı.
Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, müdür yardımcısı Müslim Selçuk Babillioğlu, Toptepe Huzurevi Müdürü Hakan Zeren ile Bafra 75. Yıl Huzurevi Müdürü Huriye Yıldırım katıldı.