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Mersin Silifke'de huzurevi sakinleri Dünya Yaşlılar Günü'nde bir araya geldi

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Mersin Silifke'de huzurevi sakinleri Dünya Yaşlılar Günü'nde bir araya geldi
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Mersin Silifke'de Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Silifke Huzurevi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte huzurevi sakinleri bir araya geldi; halk oyunları ekibi sahne aldı ve günün anısına pasta kesilerek ikram edildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri bir araya geldi.

Silifke Huzurevi'nde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Eyüp Fırat, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Filiz, kurum müdürleri ve huzuevi sakinleri katıldı.

Etkinlikte, halk oyunları ekibi sahne aldı.

Günün anısına hazırlanan pasta kesilerek ikram edildi.

Kaynak: AA
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