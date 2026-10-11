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Ardahan Valisi Yamlı ve eşi, huzurevi sakinleriyle sacda gözleme pişirdi

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Ardahan Valisi Yamlı ve eşi, huzurevi sakinleriyle sacda gözleme pişirdi
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Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı ve eşi Fatma Yamlı, Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek sakinlerle sacda gözleme pişirdi. Yamlı çifti yaşlılarla sohbet edip anılarını dinledi; sakinler memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı ve eşi Fatma Yamlı, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek gözleme pişirdi.

Vali Yamlı ve eşi, Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek burada kalan yaşlılarla sohbet etti.

Huzurevi sakinlerinin sacda gözleme pişirmesine eşlik eden Yamlı çifti, yaşlılarla yakından ilgilenerek onların anılarını dinledi.

Yamlı, ziyarette yaptığı konuşmada, yaşlıların kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Huzurevi sakinleriyle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirten Yamlı, "Bugün şehrimizde huzurevinde misafir ettiğimiz kıymetli büyüklerimizin sofrasında bulunmak istedik. Bizim için kıymetlisiniz. Sacda pişen gözlemenin kokusuyla bir zamanlar kendi elleriyle açtıkları gözlemeleri, çocuklarına ve torunlarına ikram ettikleri günleri konuştuk. Sofralarımız bereketle, günlerimiz sevgiyle, büyüklerimizin yürekleri huzurla dolsun." dedi.

Huzurevi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Yamlı ve eşine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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