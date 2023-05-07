Havza Haberleri - Havza Haber - Haberler

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Havza Haberleri

Havza haber, Havza son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Havza Çakıralan Mahallesi'nde'afat kurbanı' kesildi

Havza Çakıralan Mahallesi'nde"afat kurbanı" kesildi

Havza - Dün 20:03
Afetlerden korunmak amacıyla 'afat kurbanı' kesildi

Afetlerden korunmak amacıyla 'afat kurbanı' kesildi

Havza - 06.05.2023
Samsun'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Havza - 06.05.2023
Havza'da afat kurbanı kesildi

Havza'da afat kurbanı kesildi

Havza - 06.05.2023
Havza'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Havza'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Havza - 06.05.2023
Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Havza - 06.05.2023
Havza'da 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' etkinliği düzenlendi

Havza'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği düzenlendi

Havza - 06.05.2023
Vezirköprü'de tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

Vezirköprü'de tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

Havza - 06.05.2023
Havza'da larva ilaçlaması yapıldı

Havza'da larva ilaçlaması yapıldı

Havza - 05.05.2023
12 yıl önceki saldırıda şehit düşen polis memuru Ilgaz Dağı'nda anıldı

12 yıl önceki saldırıda şehit düşen polis memuru Ilgaz Dağı'nda anıldı

Havza - 04.05.2023
12 yıl önceki saldırıda şehit düşen polis memuru Ilgaz Dağı'nda anıldı

12 yıl önceki saldırıda şehit düşen polis memuru Ilgaz Dağı'nda anıldı

Havza - 04.05.2023
Tarım arazilerinde taban patlatmasının önemi

Tarım arazilerinde taban patlatmasının önemi

Havza - 04.05.2023
Şehit polis Recep Şahin, Havza'da mezarı başında anıldı

Şehit polis Recep Şahin, Havza'da mezarı başında anıldı

Havza - 04.05.2023
Atakum Belediye Başkanı Deveci: Bu seçim onur ve haysiyet seçimi

Atakum Belediye Başkanı Deveci: Bu seçim onur ve haysiyet seçimi

Havza - 04.05.2023
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü şehit memurunu Havza'da andı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü şehit memurunu Havza'da andı

Havza - 04.05.2023
Türkiye'nin 5. büyük serbest bölgesi Samsun'a kurulacak

Türkiye'nin 5. büyük serbest bölgesi Samsun'a kurulacak

Havza - 03.05.2023
Samsun Valisi Dağlı'dan Orta Karadeniz Serbest Bölgesi ile ilgili açıklama Açıklaması

Samsun Valisi Dağlı'dan Orta Karadeniz Serbest Bölgesi ile ilgili açıklama Açıklaması

Havza - 03.05.2023
Demir: 'Otopark projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz'

Demir: "Otopark projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz"

Havza - 03.05.2023
Türkiye'nin 5. büyük serbest bölgesi Samsun'a kurulacak

Türkiye'nin 5. büyük serbest bölgesi Samsun'a kurulacak

Havza - 03.05.2023
Üreticiye yağlık ayçiçeği tohumluğu desteği

Üreticiye yağlık ayçiçeği tohumluğu desteği

Havza - 03.05.2023
Havza'da jandarmadan traktör sürücülerine eğitim

Havza'da jandarmadan traktör sürücülerine eğitim

Havza - 02.05.2023
Samsun'da otomobilin çarptığı yayalardan 1'i öldü, 1'i yaralandı

Samsun'da otomobilin çarptığı yayalardan 1'i öldü, 1'i yaralandı

Havza - 02.05.2023
Yolun karşısına geçen yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yolun karşısına geçen yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Havza - 02.05.2023
Yolun karşısına geçen yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yolun karşısına geçen yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Havza - 02.05.2023
Samsun'da Yaya Geçidinde Kaza: 1 Ölü

Samsun'da Yaya Geçidinde Kaza: 1 Ölü

Havza - 01.05.2023
Samsun'da Yaya Geçidinde Kaza: 1 Ölü

Samsun'da Yaya Geçidinde Kaza: 1 Ölü

Havza - 01.05.2023
Havza'da çiftçiler afetlerden korunmak için kurban kesti

Havza'da çiftçiler afetlerden korunmak için kurban kesti

Havza - 01.05.2023
Türk Kızılayı Havza Koordinatörlüğünden hayırlı olsun ziyareti

Türk Kızılayı Havza Koordinatörlüğünden hayırlı olsun ziyareti

Havza - 01.05.2023
Üreticiye yağlık ayçiçeği tohumu desteği

Üreticiye yağlık ayçiçeği tohumu desteği

Havza - 28.04.2023
Samsun'da çiftçilere yüzde 75'i hibe olan yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Samsun'da çiftçilere yüzde 75'i hibe olan yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Havza - 28.04.2023
AK Parti'li Karaaslan Samsun'da konuştu Açıklaması

AK Parti'li Karaaslan Samsun'da konuştu Açıklaması

Havza - 28.04.2023
TÜRKİYE'DE SU VARLIĞINDA YÜZDE 40'I MUSLUKLARA GİTMEDEN KAYBOLUYOR

TÜRKİYE'DE SU VARLIĞINDA YÜZDE 40'I MUSLUKLARA GİTMEDEN KAYBOLUYOR

Havza - 28.04.2023
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Havza'da partililerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Havza'da partililerle buluştu

Havza - 28.04.2023
Türkiye'de su varlığında yüzde 40'ı musluklara gitmeden kayboluyor

Türkiye'de su varlığında yüzde 40'ı musluklara gitmeden kayboluyor

Havza - 28.04.2023
Elbistan'dan Havza'ya teşekkür ziyareti

Elbistan'dan Havza'ya teşekkür ziyareti

Havza - 26.04.2023
Havza İlk Kıvılcım Anaokulu'nda 23 Nisan şenliği düzenlendi

Havza İlk Kıvılcım Anaokulu'nda 23 Nisan şenliği düzenlendi

Havza - 26.04.2023
Türkiye Bilek Güreşi Milli Takım Seçmelerine katılmak üzere yola çıktılar

Türkiye Bilek Güreşi Milli Takım Seçmelerine katılmak üzere yola çıktılar

Havza - 24.04.2023
Samsun'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Samsun'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Havza - 23.04.2023
Bayram tatili dönüşü Samsun-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor

Bayram tatili dönüşü Samsun-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor

Havza - 23.04.2023
AK Parti Havza İlçe Başkanlığında bayramlaşma

AK Parti Havza İlçe Başkanlığında bayramlaşma

Havza - 22.04.2023
Havza Belediyesinde bayramlaşma programı

Havza Belediyesinde bayramlaşma programı

Havza - 21.04.2023
Havza'da 83 ünite kan bağışı toplandı

Havza'da 83 ünite kan bağışı toplandı

Havza - 21.04.2023
Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor

Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor

Havza - 20.04.2023
Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi

Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi

Havza - 20.04.2023
Havza'da 'Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sempozyumu' hazırlıkları sürüyor

Havza'da "Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sempozyumu" hazırlıkları sürüyor

Havza - 19.04.2023
Kaymakam Nayman: 'Havza, Samsun'un en huzurlu ilçeleri arasında'

Kaymakam Nayman: "Havza, Samsun'un en huzurlu ilçeleri arasında"

Havza - 19.04.2023
Samsun'dan kısa kısa

Samsun'dan kısa kısa

Havza - 19.04.2023
Samsun'da otomobil bariyere çarptı, 3 kişi yaralandı

Samsun'da otomobil bariyere çarptı, 3 kişi yaralandı

Havza - 19.04.2023
Samsun'da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Samsun'da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Havza - 19.04.2023
Kavak ve Havza'da MHP'nin seçmen iletişim merkezleri açıldı

Kavak ve Havza'da MHP'nin seçmen iletişim merkezleri açıldı

Havza - 18.04.2023

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