Havza Haberleri - Havza Haber - Haberler

Atakum Belediye Başkanı Deveci: Bu seçim onur ve haysiyet seçimi

Samsun Valisi Dağlı'dan Orta Karadeniz Serbest Bölgesi ile ilgili açıklama Açıklaması

Demir: "Otopark projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz"

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