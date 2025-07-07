Samsun'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 23 ünite kan bağışı toplandı. Etkinlikte bağışçılara Kızılay kupası hediye edildi.
Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Mehmetçik Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, meydanda konuşlandırılan araçta kan bağışları kabul edildi.
23 ünite kan bağışı yapılan etkinlikte, bağışçılara Kızılay kupası hediye edildi.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel