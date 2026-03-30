Havza'da fidan dikim etkinliği düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Havza Hükümet Konağı çevresine fidan dikimi gerçekleştirildi.

Havza Orman İşletme Şefi Çağlar Kalender tarafından katılımcılara fidan dikimi hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirmenin ardından Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı İkiz ve diğer katılımcılar tarafından defne fidanları toprakla buluşturuldu.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, gelecek nesillere bırakılabilecek en güzel miraslardan birinin yeşil bir Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek amacıyla öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine, kısaca 7'den 77'ye toplumun bütün kesimleri ile birlikte fidanları toprakla buluşturacağız." dedi.

Belediye Başkanı Murat İkiz ise yatırımların en güzelinin geleceğe yapılan yatırım olduğunu dile getirerek, "Birlikte diktiğimiz bu fidanlar büyüyecek, oksijen ve enerji üretecek. Yeşil bir Havza için çalışıyoruz ve park ve bahçelerimizde çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz." diye konuştu.

Etkinliğe, Kaymakam Ayvat ve Başkan İkiz'in yanı sıra Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere, Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Müftüsü Cemil Alıcı, Gençlik Merkezi gönüllüleri ve davetliler katıldı.