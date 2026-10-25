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Saadet Partisi Havza İlçe Kongresi'nde Saffet Ergin tüm oylarla başkan seçildi

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Saadet Partisi Havza İlçe Kongresi'nde Saffet Ergin tüm oylarla başkan seçildi
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Saadet Partisinin Havza'da düzenlenen 8. Olağan Kongresi'nde tek aday olan Saffet Ergin, delegelerin tamamının oyunu alarak ilçe başkanı seçildi. Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Türkiye'nin ekonomide, sosyal hayatta ve dış politikada sıkıntılı süreçten geçtiğini savundu.

Saadet Partisinin Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen 8. Olağan Kongresi'nde tek aday olarak seçime giren Saffet Ergin, delegelerin tamamının oyunu alarak ilçe başkanı oldu.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongre, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Kongrede, sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmayan mevcut ilçe başkanı Rasim Korkmazlı, başkan adayı Saffet Ergin ve Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Salih Şen konuşma yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomi, sosyal hayat ve dış politika alanlarında sıkıntılı bir süreçten geçtiğini savundu.

Doğan, "Ekonomimizde bereketi, sosyal hayatta maneviyatımızı, dış politikada ise heybetimizi kaybettik. Bu üçünü kaybeden ülkenin güçlü olması söz konusu olmaz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tek listeyle gerçekleştirilen seçimde, delegelerin oylarının tamamını alan Saffet Ergin, ilçe başkanlığına seçildi.

Partinin yönetim kurulunda Rasim Korkmazlı, Emrullah Sağlam, Erdem Kutlu, Cemal Çalışkan, İsmail Dura, Soner Çalışkan, Semih Turhan, Resul Varol, Aydın Başer ve Oğuzhan Ergin yer aldı.

Kongreye Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA
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