MHP Havza İlçe Yönetim Kurulu toplandı

MHP Havza İlçe Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe başkanı İbrahim Yüksel'in başkanlığında parti binasında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek, yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yüksel, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, tedavi altındakilere şifa diledi.

İlçe, dava, ve partileri ve ülkeleri için yapacak çok işleri bulunduğunu dile getiren Yüksel, "Çalışmalarımıza yön verirken dünden ders çıkararak, kinimizi diri tutarak sahaya yeniden daha güçlü şekilde çıkacağız. Vatandaşımızın elini sıkacağız, derdini dinleyeceğiz, davamızı anlatacağız." dedi.