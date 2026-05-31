Haberler

Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğun trafik yaşanıyor. Polis ekipleri güvenlik ve akış için önlem aldı, yoğunluğun geceye kadar sürmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Samsun-Ankara kara yolunda araç yoğunluğu arttı.

Özellikle Havza geçişinde Samsun'dan Ankara yönüne trafik akışı zaman zaman yavaşladı.

Trafik polisleri, sürücülerin güvenli ve kontrollü şekilde ilerleyebilmesi için güzergah üzerindeki belirli noktalarda önlem aldı.

Trafiğin sorunsuz akışı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla polis ekiplerinin 24 saat esasıyla görev yaptığı belirtildi.

Bölgedeki yoğunluğun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Irak ve Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atandı

ABD Başkanı Trump'tan Tom Barrack'a yeni görev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı

Bir aile daha yok oldu

Netanyahu'nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler

Hiç istiflerini bozmadılar! Katliamı sahilde güneşlenirken izlediler
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

Alex de Souza bombasını da patlattı!
Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para

İstanbul'da tarihi konser! İşte muhteşem gecede kazanılan para

Doktorları dinlemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı

Doktorları dinlemedi yine sahneye çıktı! Konseri tamamlayamadı

Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt