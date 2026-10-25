Havza'da 2026-KPSS Ortaöğretim sınavına 3 bin 148 aday katıldı

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Havza ilçesinde, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim'e (2026- Kpss Ortaöğretim) 3 bin 148 aday girdi.

Havza Belediyesi hizmet araçları adayları sınav merkezlerine taşıdı.

Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda ayrıca, ilçe merkezinde oluşturulan sınav koordinasyon merkezi ile özellikle ilçe dışından gelen adaylara okul adreslerini bulmaları konusunda yardımcı olundu.

Ayrıca sınav öncesi adaylara, sınav süresince de aday yakınlarına Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Havza Belediyesi tarafından kek ve su ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA