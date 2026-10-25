Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Havza'da 2026-KPSS Ortaöğretim sınavına 3 bin 148 aday katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Havza'da 2026-KPSS Ortaöğretim sınavına 3 bin 148 aday katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza ilçesinde 2026-KPSS Ortaöğretim sınavına 3 bin 148 aday girdi. Belediye hizmet araçları adayları sınav merkezlerine taşırken koordinasyon merkezi okul adresi konusunda yardım etti; adaylara ve yakınlarına kek ile su ikram edildi.

Havza ilçesinde, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim'e (2026- Kpss Ortaöğretim) 3 bin 148 aday girdi.

Havza Belediyesi hizmet araçları adayları sınav merkezlerine taşıdı.

Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda ayrıca, ilçe merkezinde oluşturulan sınav koordinasyon merkezi ile özellikle ilçe dışından gelen adaylara okul adreslerini bulmaları konusunda yardımcı olundu.

Ayrıca sınav öncesi adaylara, sınav süresince de aday yakınlarına Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Havza Belediyesi tarafından kek ve su ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Şişli'de yan binanın çatısına geçen Kazakistanlı kadın, iddiaya göre tenteye basınca boşluğa düşüp öldü

Balkondan yan çatıya geçti! Bastığı yer hayatına mal oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koruma kararı vardı, tüfeği tutukluk yapınca bacaklarından vurdu! Yargıtay 15 yıllık cezayı bozdu

Tüfeği tutukluk yapınca tabancayla vurdu! 15 yıllık ceza bozuldu
Manisa'da lastiği patlayan araçta mahsur kalan 3 KPSS adayını jandarma sınava 1 dakika kala yetiştirdi

Lastik patladı, sınav kaçıyordu! Jandarma son anda yetiştirdi
Galatasaray 39 maçtır evinde kaybetmiyor! Son yenilgi yarınki rakip Fenerbahçe'den

39 maçtır evinde yenilmiyor! Son kaybettiği takım yine o
Edirne ve Kırklareli’nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

2 ilde toplam 23 kişi yakalandı! Gereken yapılacak
Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti

Bir odada kurulup milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
Altın alacaklar dikkat! Görünüşleri aynı, fiyatları bambaşka

İkisi de çeyrek altın! Fiyat farkı inanılmaz
Karolin Fişekçi yıllar sonra tribüne döndü

Stat paylaşımı olay oldu: Bazı futbolcuları...