Minik Ecrin’in elektrikli araç sevinci

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Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki fiziksel engelli Ecrin Tural'a, hayırsever iş adamlarının desteğiyle elektrikli araç hediye edildi.

Ortaklar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde, Bursa'da faaliyet gösteren iş insanlarının katkılarıyla temin edilen üç tekerlekli elektrikli araç, düzenlenen programda Ecrin'in babası Hilmi Tural'a teslim edildi. Teslim sırasında konuşan Hilmi Tural, kızına ulaştırılan destekten dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Ortaklar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Tural, mahalle sakinleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmeye önem verdiklerini belirterek, "Birlik ve beraberliğimizi büyütmekten büyük onur duyuyoruz. Mahallemiz sakinlerinden Hilmi Tural'ın kızı Ecrin için elektrikli araç temin edilmesine vesile olmak bizler için çok anlamlı. Bu çalışmaya destek veren Bursa'daki iş insanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Katkıları sayesinde Ecrin'e ihtiyaç duyduğu aracı ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı