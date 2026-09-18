Haberler

Minik Ecrin’in elektrikli araç sevinci

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Minik Ecrin’in elektrikli araç sevinci
Güncelleme:
+48 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’un Havza ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki fiziksel engelli Ecrin Tural’a, hayırsever iş adamlarının desteğiyle elektrikli araç hediye edildi.

Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki fiziksel engelli Ecrin Tural'a, hayırsever iş adamlarının desteğiyle elektrikli araç hediye edildi.

Ortaklar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde, Bursa'da faaliyet gösteren iş insanlarının katkılarıyla temin edilen üç tekerlekli elektrikli araç, düzenlenen programda Ecrin'in babası Hilmi Tural'a teslim edildi. Teslim sırasında konuşan Hilmi Tural, kızına ulaştırılan destekten dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Ortaklar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Tural, mahalle sakinleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmeye önem verdiklerini belirterek, "Birlik ve beraberliğimizi büyütmekten büyük onur duyuyoruz. Mahallemiz sakinlerinden Hilmi Tural'ın kızı Ecrin için elektrikli araç temin edilmesine vesile olmak bizler için çok anlamlı. Bu çalışmaya destek veren Bursa'daki iş insanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Katkıları sayesinde Ecrin'e ihtiyaç duyduğu aracı ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı

Adana'da dev uyuşturucu operasyonu: 58 kişi gözaltında
Rusya'dan 'Batıdan saldırı hazırlığı' iddiası! 'Bize karşı aktif hazırlık yapıyorlar'

Rusya'dan 'Batıdan saldırı hazırlığı' iddiası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da 31 yıl sonra bir ilk! Faiz yüzde 1,25'e çıktı

31 yıl sonra gelen karar! Dünya ekonomisinde yeni sayfa açıldı
Avustralya’da köpek balığı saldırısı: 1 ölü

Köpek balığı saldırısı can aldı! Plajlar kapatıldı
Erzurum'da kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi

Kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi
Bina bombaların hedefi oldu, genç kadın hiçbir şey olmamış gibi davrandı

Balkonda sakince duruyordu! Görüntünün devamı herkesi şaşkına çevirdi
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Eski milli futbolcu da uyuşturucu operasyonunda gözaltında
Mahalleliyi canından bezdirdi! Gece yarısı sokağa döküldüler

Mahalleliyi canından bezdirdi! Gece yarısı sokağa döküldüler
MİT ve İçişleri düğmeye bastı! İsrail bağlantılı şebekeye büyük darbe

MİT ve emniyetten İsrail bağlantılı 28 şirkete baskın: 175 gözaltı