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Havza'da Sağanak ve Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Havza'da Sağanak ve Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle su birikintileri oluştu, bir ağaç elektrik teline takılarak kesintiye yol açtı ve 10 evin çatısı zarar gördü. Kaymakam inceleme yaptı.

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Yeni Mahalle Orman Sokak'ta bir evin bahçesinde bulunan ağacın üst kısmı kuvvetli rüzgar nedeniyle koparak yaklaşık 50 metre ilerideki elektrik teline takıldı. Bu nedenle Yeni Mahalle'nin bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı.

Havza Kaymakamı Samet Serin, 10 civarında evin çatısının zarar gördüğü Aslançayırı Mahallesi'nde incelemede bulundu.

Kaymakam Serin'e İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Akif Eraslan eşlik etti.

Kaynak: AA
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