Haberler

Samsun'da dereye hayvan kanı akıtan işletmeye 8 bin 687 lira ceza verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde Hacı Osman Deresi'ne hayvan kanı akıttığı belirlenen işletme sahibine 8 bin 687 lira para cezası kesildi ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Samsun'un Havza ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde dereye hayvan kanı akıttığı tespit edilen işletme sahibine 8 bin 687 lira ceza uygulandı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde sosyal medyada, ilçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'nin kan renginde aktığını gösteren videoya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yenimescit Mahallesi'nde bir hayvancılık işletmesinde kesilen kurbanlıkların kanının dereye akıtıldığı tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Havza Belediyesi personeli, işletmede incelemelerde bulunarak tutanak tutup yasal işlem başlattı. Havza Belediyesi ekipleri, derede klorlama ve ilaçlama çalışması da yaptı. Çalışmaların ardından derenin rengi normale döndü.

Havza Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sosyal medya paylaşımı üzerine Kaymakam Mustafa Ayvat'ın talimatı ile hızlı şekilde soruşturma yapıldığı, hayvancılık işletmesinden Hacı Osman Deresi'ne hayvan kanı akıtıldığının tespiti üzerine işletme sahibi hakkında yasal ve cezai işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Çevre Kanunu gereğince çevreyi kirleten işletmeye 8 bin 687 lira cezai işlem uygulandığı ve "Çevreyi kasten kirletme" suçundan kamu davası açılması için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi

Korkulan oldu! ABD kenti havadan vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla aşk tazeledi
Gelin özel harekatçı olunca düğüne böyle geldiler

Özel harekat gelinle damadın etrafını sardı, gerçek sonra ortaya çıktı
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz

Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi

Öğrencinin elindekini görünce diplomayı vermediler
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et

Özel telefon görüşmesini anlattı! Bahçeli'den ezber bozan uyarı
'Asla' demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi

Sözünü tutamayıp yine bikinili poz verdi
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı

Komşuda skandal görüntüler: Sıcak çatışmaya hazırlanılıyor