Samsun'da dereye hayvan kanı akıtan işletmeye 8 bin 687 lira ceza verildi

Samsun'un Havza ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde dereye hayvan kanı akıttığı tespit edilen işletme sahibine 8 bin 687 lira ceza uygulandı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde sosyal medyada, ilçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'nin kan renginde aktığını gösteren videoya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yenimescit Mahallesi'nde bir hayvancılık işletmesinde kesilen kurbanlıkların kanının dereye akıtıldığı tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Havza Belediyesi personeli, işletmede incelemelerde bulunarak tutanak tutup yasal işlem başlattı. Havza Belediyesi ekipleri, derede klorlama ve ilaçlama çalışması da yaptı. Çalışmaların ardından derenin rengi normale döndü.

Havza Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sosyal medya paylaşımı üzerine Kaymakam Mustafa Ayvat'ın talimatı ile hızlı şekilde soruşturma yapıldığı, hayvancılık işletmesinden Hacı Osman Deresi'ne hayvan kanı akıtıldığının tespiti üzerine işletme sahibi hakkında yasal ve cezai işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Çevre Kanunu gereğince çevreyi kirleten işletmeye 8 bin 687 lira cezai işlem uygulandığı ve "Çevreyi kasten kirletme" suçundan kamu davası açılması için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.