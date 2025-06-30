Samsun'da Yangın, İki Katlı Evde Hasar Oluştu

Samsun'da Yangın, İki Katlı Evde Hasar Oluştu
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Havza ilçesinde bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerinin müdahalesi ile daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangın sonucunda evin mutfak kısmı kullanılamaz hale gelirken, üst katta hasar oluştu.

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan yangın nedeni ile iki katlı evde hasar oluştu.

İmircik Mahallesi'nde Veli Cingöz'e ait evde henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sakinlerinin olayı 112'ye ihbarının ardından bölgeye itfaiye, elektrik arıza ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye olay yerine gelene kadar mahalle sakinleri kendi imkanları ile yangına müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.

Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldükten sonra evde soğutma çalışması ve duman tahliyesi yapıldı.

Yangın nedeniyle evin mutfak kısmı kullanılamaz hale gelirken yangından etkilenen üst katta ise hasar oluştu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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