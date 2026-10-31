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Samsun Havza'da tırla çarpışan otomobilde sıkışan 1 kişi yaralandı

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Samsun Havza'da tırla çarpışan otomobilde sıkışan 1 kişi yaralandı
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Samsun'un Havza ilçesinde Ankara-Samsun kara yolu Yenice mevkisinde otomobil tırla çarpıştı ve otomobildeki 1 kişi yaralandı. Yaralı, sıkıştığı yerden Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldıktan sonra Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Rıza Gül idaresindeki 34 JR 527 plakalı otomobil, Ankara- Samsun kara yolu Yenice mevkisinde Abdulkadir Vural yönetimindeki 42 AEV 929 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Seyithan Kaya yaralandı.

Yaralı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekibince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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