Havza'da Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım sergisi açıldı

Havza Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulunun yıl sonu etkinlikleri kapsamında Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım sergisi açıldı.

Sergi açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek okullarında bu tür sosyal etkinliklerin olması ve artarak devam etmesinin öğrencilerin gelişimi adına önemli olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ve Okul Müdürü Erkut Ercan tarafından kesilen kurdele ile sergi ziyarete açıldı.

Sergi açılışında okul korosu tarafından mini konser düzenlendi ve Milli Eğitim Müdürü Ertuğ serginin açılmasında emeği geçen öğretmenlere plaket takdim etti.

Öğrencilerin yıl boyunca görsel sanatlar dersinde hazırladıkları resimler ile teknoloji ve tasarım dersinde hazırladığı projeler, öğrenciler tarafından tanıtıldı ve büyük beğeni topladı.