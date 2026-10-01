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Samsun Havza'da Kaymakam Serin, Yaşlılar Günü'nde yaşlıları evlerinde ziyaret etti

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Samsun Havza'da Kaymakam Serin, Yaşlılar Günü'nde yaşlıları evlerinde ziyaret etti
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Samsun'un Havza ilçesi Kaymakamı Samet Serin, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Eşi Şefika Serin ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarıyla yapılan ziyaretlerde yaşlıların ihtiyaç ve talepleri dinlendi.

Samsun'un Havza Kaymakamı Samet Serin, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Samet Serin ve eşi Şefika Serin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü çalışanlarıyla birlikte ilçede ikamet eden yaşlı vatandaşları ziyaret ederek hal ve hatırlarını sordu.

Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Serin çifti, yaşlıların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Kaymakam Serin, yaşlı vatandaşlara sağlık, huzur ve afiyet dileyerek devletin ve kurumların her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

Havza Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise tüm yaşlı vatandaşların Dünya Yaşlılar Günü kutlanarak sağlık, huzur ve uzun ömür dileğinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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