Samsun'da Elektrikli Katmer Sacında Silah Yakalandı

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Samsun'un Havza ilçesinde polis, bir gönderide gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ve 57 mermi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis elektrikli katmer sacı içine gizlenmiş 2 tabanca ve 57 mermi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir gönderide yapılan aramada, A.B.D. (25) ve A.D. (18) isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen elektrikli katmer sacı içine gizlenmiş 2 adet ruhsatsız tabanca ve 57 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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