Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Samsun'un İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda 833 gram sentetik uyuşturucu, 355 sentetik ecza hapı, 15 gram kokain, hassas terazi, tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Ekipler, 6 şüphelinin üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda 833 gram sentetik uyuşturucu, 355 sentetik ecza hap, 15 gram kokain, hassas terazi, tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Veysel Altun