Samsun'un Havza ilçesinde 5 bin 608 kök kenevir ele geçirildi
Samsun'un Havza ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 64 yaşındaki C.G.'ye ait arazide 5 bin 608 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde jandarma ekiplerince 5 bin 608 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmada C.G.'nin (64) kendisine ait arazide kenevir bitkisi ekimi yaptığı tespit edildi. Ekiplerce şahsın arazisinde yapılan aramada, 5 bin 608 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa