Çiçeklerden İhtiyaç Sahibi Çocuklara Destek

Çiçeklerden İhtiyaç Sahibi Çocuklara Destek
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Samsun'un Havza ilçesinde çiçekçi dükkanı açan Bayram Pala ve Mehmet Kahya, gönderilen çiçekleri satıp elde ettikleri geliri ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlama kararı aldı.

Samsun'un Havza ilçesinde iş yeri açan iki ortak, gönderilen çiçekleri satarak elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahibi çocuklara destek oldu.

Bayram Pala ve Mehmet Kahya'nın Göçmenler Mahallesi'nde açtıkları iş yerine çok sayıda çiçek gönderildi.

İki ortak, gönderilen çiçekleri satıp elde edilen geliri ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlamaya karar verdi.

Bayram Pala, AA muhabirine, açılış için gönderilen çiçeklerin hepsine bakamayacağını belirterek, "Allah razı olsun, açılışımıza gelemeyen çok sayıda dostumuz çiçek gönderdi. Gönlümüz bu çiçeklerin kötü olmasına razı gelmedi, hayırlı bir işte kullanmaya karar verdik." dedi.

Mehmet Kahya ise dostlarının güzel bir hayra vesile olduklarını vurgulayarak, "Çiçekleri satarak elde ettiğimiz geliri ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yararına kullanıldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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