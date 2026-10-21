Havza'da 'Şehit Ailelerimizle Vefa Buluşması' programı düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Samsun'un Havza ilçesinde Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından "Şehit Ailelerimizle Vefa Buluşması" programı düzenlendi.

Havza Fizik Tedavi Merkezi Uygulama Mutfağında düzenlenen programda Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından şehitler için dua edildi.

Kaymakam Samet Serin, Türk devletinin ve Türk milletinin tarihin her döneminde şehitler, şehit aileleri ve gazilere ayrı önem verdiğini vurgulayarak, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri için her zaman kapımız da gönlümüz de açık." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şehitlerimizin aileleri bizlere birer emanettir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Erdem Ünal ve arkadaşlarından oluşan grup tarafından türkü dinletisi gerçekleştirildi.

Program sonrası Kaymakam Serin ve Başkan İkiz, şehit aileleri ile sohbet etti.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA