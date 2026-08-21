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İSKİ, Ömerli Havzası'nda 59 Yapıyı Kaldırdı

İSKİ, Ömerli Havzası'nda 59 Yapıyı Kaldırdı
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İstanbul'un içme suyu kaynaklarını korumak için çalışan İSKİ, Ömerli Havzası'nın koruma alanlarında bulunan Pendik Emirli Mahallesi'nde havza mevzuatına aykırı 59 yapıyı yıktı. Son 7 yılda toplam bin 807 yapı kaldırılırken, 12 yapı için mahkeme süreci devam ediyor.

(İSTANBUL)- İstanbul'un içme ve kullanma suyu kaynaklarının korunması amacıyla çalışmalarını sürdüren İski, havza mevzuatına aykırı yapılaşmayla mücadeleye devam ediyor. Bu kapsamda Ömerli Havzası'nın mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında yer alan Pendik ilçesi Emirli Mahallesi'nde, havza açısından "zararlı yapı" olarak tespit edilen 59 yapı İSKİ ekiplerince kaldırıldı.

2560 sayılı İSKİ Kanunu ve ilgili havza mevzuatı kapsamında yapılaşmaya izin verilmeyen alanlarda gerçekleştirilen denetimler sonucunda, Emirli Mahallesi'nde tespit edilen toplam 71 yapı için ilgililerine tebligat yapılarak, yapı sahiplerinden verilen yasal süre içerisinde mevzuata aykırı yapılarını kaldırmaları istendi. Bu süre içerisinde 43 yapı ilgilileri tarafından kaldırılırken, kaldırılmayan 16 yapı ise İSKİ ekiplerince yıkılarak kaldırıldı. Hakkında yürütmeyi durdurma kararı bulunan 12 yapı için de mahkeme süreci devam ediyor.

Son 7 yılda Avrupa Yakası'nda bin 58, Anadolu Yakası'nda 741 ve Melen Havzası'nda 8 yapı olmak üzere toplam bin 807 yapı kaldırıldı. İçme suyu havzalarının korunması amacıyla havza mevzuatına dayalı olarak oluşturulan koruma kuşakları, baraj gölünün maksimum su kotu esas alınarak belirleniyor. Maksimum su kotundan itibaren 300 metre içinde bulunan alanlar mutlak koruma alanı, 300 - 1.000 metre arasındaki alanlar ise kısa mesafeli koruma alanı olarak tanımlanıyor. Bu alanlarda havza mevzuatına aykırı yapılan yapılar kaldırılarak kentin su kaynaklarının korunması, su kalitesinin güvence altına alınması ve su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi hedefleniyor.

İSKİ, İstanbul'un gelecekteki su ihtiyacının güvence altına alınması ve su havzalarının korunması amacıyla, havza mevzuatına aykırı yapılaşmalarla mücadele etmeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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