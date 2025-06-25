Havza'da Boğulma Olaylarına Karşı Farkındalık Kampanyası

Havza'da Boğulma Olaylarına Karşı Farkındalık Kampanyası
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Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü, boğulma olayları nedeniyle arttırdığı farkındalık çalışmaları kapsamında vatandaşlara broşür dağıtarak tedbir almaları konusunda uyarıda bulundu.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğulma olaylarına karşı vatandaşları broşür dağıtarak uyardı.

Ülke genelinde boğulma vakalarında görülen artış üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün suda boğulmalara karşı farkındalık oluşturmak üzere "Tedbir elimde, Hayatım güvende" projesi kapsamında polisler, vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunarak bilgilendirme yaptı.

Polisler, Kevser Parkı, kafeler ve toplu taşıma durakları gibi bölgelerde gerçekleştirdikleri çalışmada alınabilecek tedbirler, dikkat edilmesi gerekenler ve boğulma tehlikesi anında yapılması gerekenler hakkında uyarıların bulunduğu broşür dağıttı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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