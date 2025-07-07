Orhan Kırcalı Havza'da Partililerle Buluştu

Orhan Kırcalı Havza'da Partililerle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kırcalı, ilçedeki temasları kapsamında partisinin Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Burada İlçe Başkanı Aziz Pekşen ve partililerle bir araya gelen Kırcalı, ilçenin sorunları ve hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin görüş alış verişinde bulundu.

Kırcalı ve beraberindekiler, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Metan gazından şehit düşen askerleri madenciler çıkardı

Şehitlerimizle ilgili kahreden detay! Gece yarısı özel ekip getirilmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırkpınar'da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu

Er Meydanı'nda karşılaşan siyasetin 2 önemli ismi güreşe tutuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.