Samsun Havza'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı; sıkışan sürücü kurtarıldı

Samsun Havza'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı; sıkışan sürücü kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarılarak diğer yaralılarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Yunus Emre Sözen idaresindeki 55 AKM 451 plakalı otomobil ile İbrahim Gül'ün kullandığı 39 NT 170 plakalı otomobil, Vezirköprü Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polisi ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçta bulunan Abdulsamet Altınsoy ve Boran Uysal yaralandı.
Araçta sıkışan sürücü Gül, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.