Sonbaharın Renkleri Acarlar Longozu ve Büyük Melen Çayı'nda Yaşanıyor

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı olma özelliğini taşıyan Acarlar Longozu ve Sakarya Nehri'nden Karadeniz'e dökülen Büyük Melen Çayı'nın havzası sonbaharın tonlarına büründü.

Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında 24 kilometrekarelik alanda yayılan Acarlar Longozu, sarı, turuncu, kahverengi ve kızılın tonlarıyla kaplanan ağaçları ve su yüzeyine düşen yapraklarla ziyaretçilere sonbahar manzaraları sunuyor.

Yaklaşık 200 yerli ve göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan longozda, alaca balıkçıl, kaşıkçı, çeltikçi, karabatak, bahri, kadife ördek, sülün, yaban ördeği ile deniz ve balık kartalları gözlemlenebiliyor.

Aynı zamanda yılan balığı, sazan, yayın, kızılkanat, turna ve kefal gibi balık türleriyle zengin su ekosistemine sahip longoz, doğaseverler için önemli bir gözlem alanı oluşturuyor.

Sabah saatlerinde açılıp akşama doğru kapanan nilüfer çiçekleri de ziyaretçilerin ilgisini çeken başlıca doğal güzellikler arasında yer alıyor. Bölgede dişbudak, kızılağaç, karaağaç, söğüt, yabani siklamen ve eğrelti otu gibi bitkilerle göl soğanı ve su menekşesi gibi endemik türler de bulunuyor.

Acarlar Longozu, sonbahar mevsiminde doğanın renklerini bir arada görmek isteyen fotoğraf tutkunlarının ve gezginlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Büyük Melen Çayı havzasında renk cümbüşü

Düzce'de doğup Sakarya üzerinden Karadeniz'e dökülen Büyük Melen Çayı'nın havzasında da sonbaharın renkleri ahenkli görüntüler oluşturuyor.

Havza boyunca sarı, kızıl ve kahverenginin tonlarına bürünen kavak ve söğütler, güz mevsiminin bölgedeki etkisini gösteriyor. Özellikle çayın kıyı kesimlerinde yer alan kavakların sararan yaprakları mevsimin rengini yansıtıyor.

Amatör fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için cazibe merkezi haline gelen havza boyunca, rüzgarla dökülen yaprakların çayın akıntısına karışması doğaseverler tarafından fotoğraflanıyor.

Yer yer yeşilin de hala hakim olduğu, bazı noktalarda ise tamamen sarı ve kızılın tonlarına bürünen ağaçlar, sonbaharın renklerini aynı anda seyretme imkanı sunuyor.