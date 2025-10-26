Haberler

Sonbaharın Renkleri Acarlar Longozu ve Büyük Melen Çayı'nda Yaşanıyor

Sonbaharın Renkleri Acarlar Longozu ve Büyük Melen Çayı'nda Yaşanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin en büyük subasar ormanı Acarlar Longozu ve Büyük Melen Çayı havzası sonbaharın muhteşem renkleriyle kaplandı. Doğaseverler için bir cazibe merkezi olan bu bölgelerde, ziyaretçiler benzersiz manzaralar ve zengin bir ekosistemle karşılaşıyor.

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı olma özelliğini taşıyan Acarlar Longozu ve Sakarya Nehri'nden Karadeniz'e dökülen Büyük Melen Çayı'nın havzası sonbaharın tonlarına büründü.

Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında 24 kilometrekarelik alanda yayılan Acarlar Longozu, sarı, turuncu, kahverengi ve kızılın tonlarıyla kaplanan ağaçları ve su yüzeyine düşen yapraklarla ziyaretçilere sonbahar manzaraları sunuyor.

Yaklaşık 200 yerli ve göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan longozda, alaca balıkçıl, kaşıkçı, çeltikçi, karabatak, bahri, kadife ördek, sülün, yaban ördeği ile deniz ve balık kartalları gözlemlenebiliyor.

Aynı zamanda yılan balığı, sazan, yayın, kızılkanat, turna ve kefal gibi balık türleriyle zengin su ekosistemine sahip longoz, doğaseverler için önemli bir gözlem alanı oluşturuyor.

Sabah saatlerinde açılıp akşama doğru kapanan nilüfer çiçekleri de ziyaretçilerin ilgisini çeken başlıca doğal güzellikler arasında yer alıyor. Bölgede dişbudak, kızılağaç, karaağaç, söğüt, yabani siklamen ve eğrelti otu gibi bitkilerle göl soğanı ve su menekşesi gibi endemik türler de bulunuyor.

Acarlar Longozu, sonbahar mevsiminde doğanın renklerini bir arada görmek isteyen fotoğraf tutkunlarının ve gezginlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Büyük Melen Çayı havzasında renk cümbüşü

Düzce'de doğup Sakarya üzerinden Karadeniz'e dökülen Büyük Melen Çayı'nın havzasında da sonbaharın renkleri ahenkli görüntüler oluşturuyor.

Havza boyunca sarı, kızıl ve kahverenginin tonlarına bürünen kavak ve söğütler, güz mevsiminin bölgedeki etkisini gösteriyor. Özellikle çayın kıyı kesimlerinde yer alan kavakların sararan yaprakları mevsimin rengini yansıtıyor.

Amatör fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için cazibe merkezi haline gelen havza boyunca, rüzgarla dökülen yaprakların çayın akıntısına karışması doğaseverler tarafından fotoğraflanıyor.

Yer yer yeşilin de hala hakim olduğu, bazı noktalarda ise tamamen sarı ve kızılın tonlarına bürünen ağaçlar, sonbaharın renklerini aynı anda seyretme imkanı sunuyor.

Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Tarihi adım! Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Ekrem İmamoğlu 'casusluk' soruşturmasında ifade vermek için adliyede

"Casusluk" soruşturmasında kritik gün! İmamoğlu adliyede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Yasak olmasına rağmen yapıyorlar! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın

Pes dedirten sapkınlık! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'de korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba paylaşım
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da

Meydandaki kalabalığa bakın! Ünlü grup, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.