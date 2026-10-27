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Samsun Havza'da iki otomobil çarpıştı, anne ve 3 yaşındaki çocuk yaralandı

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Samsun Havza'da iki otomobil çarpıştı, anne ve 3 yaşındaki çocuk yaralandı
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Samsun'un Havza ilçesinde Yeni Mescit Mahallesi Buğday Pazarı Kavşağı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ve 3 yaşındaki çocuğu yaralandı. Hafif yaralanan anne ve çocuk, ilk müdahalenin ardından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sürücüler ise yara almadı.

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında anne ve 3 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 09.40'ta Yeni Mescit Mahallesi Buğday Pazarı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vezirköprü istikametinde seyreden Serkan S. idaresindeki 55 AJJ 584 plakalı otomobil ile İsmail A. yönetimindeki 48 HD 491 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Serkan S.'nin kullandığı otomobil yoldan çıkarak şarampole savruldu.

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsü de yara almazken, araçtaki Musadiye S. ve 3 yaşındaki kızı A.N.S. hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ve çocuk, Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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