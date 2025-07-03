Samsun'da 5 Bin 608 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Samsun'da 5 Bin 608 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
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Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin 608 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun'un Havza ilçesinde 5 bin 608 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, C.G'ye ait arazide yapılan aramada 5 bin 608 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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