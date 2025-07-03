Samsun'da 5 Bin 608 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin 608 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Samsun'un Havza ilçesinde 5 bin 608 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, C.G'ye ait arazide yapılan aramada 5 bin 608 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel