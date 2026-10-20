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Samsun Havza'da 52 kişilik umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

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Samsun Havza'da 52 kişilik umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı
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Samsun'un Havza ilçesinde umre ibadeti için kutsal topraklara gidecek 52 kişilik kafile, Kevser Camii önünde düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı. Kafile, özel şirket aracılığıyla çıktığı yolculukta kutsal topraklarda 21 gün boyunca ibadetlerini yerine getirecek.

Samsun'un Havza ilçesinde umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek 52 kişilik kafile, düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı.

Kevser Camii önünde gerçekleştirilen uğurlama programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahi dinletisinin de yer aldığı programda, umrecilerin yolculuklarının hayırlı geçmesi ve ibadetlerinin kabul olması için dua edildi. Özel bir şirket aracılığıyla umre yolculuğuna çıkan 52 kişilik kafile, kutsal topraklarda geçireceği 21 gün boyunca umre ibadetini yerine getirecek. Törene katılan vatandaşlar, yakınlarıyla vedalaşarak onlara hayırlı yolculuklar diledi. Uğurlama sırasında duygusal anlar yaşandı.

Kafile Başkanı Hayrettin Şahin, kafileyle birlikte kutsal topraklara gitmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, umre ibadetinin her Müslümanın gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu ifade etti. Kutsal topraklarda 21 gün boyunca ibadetlerini yerine getireceklerini kaydeden Şahin, "Umre yolculuğu, her Müslümanın gönlünde ayrı bir yere sahip olan, manevi yönü güçlü bir ibadettir. Rabbim tüm umrecilerimizin ibadetlerini kabul eylesin, yolculuğumuzu hayırlı ve huzurlu kılsın. Bizleri dualarla uğurlayan ailelerimize, akrabalarımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah sağlık ve huzur içerisinde ibadetlerimizi tamamlayarak sevdiklerimize kavuşacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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