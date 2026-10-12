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Samsun Havza'da 510 üreticiye destek haberinin bir karesi kaynağından iptal edildi

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Saat 14.00'te Samsun mahreciyle servis edilen “Havza'da 510 üreticiye tohum ve gübre desteği” başlıklı haberin bir karesi kaynağından iptal edildi. Abonelerin dikkatine sunulan duyuruda, mevcut fotoğrafların kullanılması belirtildi ve özür dilendi.

Bugün saat 14.00'te Samsun mahreciyle servis edilen " Havza'da 510 üreticiye tohum ve gübre desteği" başlıklı haberin bir karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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