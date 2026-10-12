Samsun Havza'da 510 üreticiye destek haberinin bir karesi kaynağından iptal edildi

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Bugün saat 14.00'te Samsun mahreciyle servis edilen " Havza'da 510 üreticiye tohum ve gübre desteği" başlıklı haberin bir karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı