Havza'da matem orucu tutan Alevi vatandaşlar cemevinde iftar açtı

Havza'da matem orucu tutan Alevi vatandaşlar cemevinde iftar açtı
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Samsun'un Havza ilçesinde bulunan cemevinde toplanan Alevi vatandaşlar, muharrem ayı nedeni ile tutukları matem oruçlarını düzenlenen iftarda hep birlikte açıyor.

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan cemevinde toplanan Alevi vatandaşlar, muharrem ayı nedeni ile tutukları matem oruçlarını düzenlenen iftarda hep birlikte açıyor.

Muharrem ayının tutulan matem oruçları için alevi vatandaşlar On İki Yıldız Kültür, Bilim, Eğitim ve Sosyal Yaşam Vakfı Havza Cemevi'nde düzenlen iftarda bir araya geliyor.

Her gün farklı kişiler tarafından düzenlenen iftar programları kapsamında Karşıyaka Muhtarı Sevil Çelik ve 8 kişi tarafından iftar programı düzenlendi.

Matem orucu tutan vatandaşlar için düzenlenen iftara, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Havza Şube Başkanı Necati Köse ve vatandaşlar katıldı.

İftarın ardından Alevi dedesi Coşkun Kaya tarafından dua okundu.

Karşıyaka Muhtarı Sevil Çelik, matem oruçları boyunca cemevinde vatandaşlar tarafından iftar düzenlendiğini ifade ederek, "Oruçlarımız bir tutulan Fatma Ana Orucu ve üç gün süren Masum-u Paklar Oruçları ile başladı. Şimdi ise 12 günlük matem oruçlarımızı tutmaktayız. 12 gün sürecek olan ve bugün beşincisini tuttuğumuz matem oruçlarımız boyunca isteyen canlarımız güçleri oranında bir araya gelerek düzenlendikleri programla canlar ile lokmalarımızı paylaşmakta. Bugün ben 8 canımız ile birlikte lokmamızı paylaştık. Gönlümüz de soframız da bizler ile lokmamızı paylaşmak isteyen herkese açık. Bizler aynı toprağın üzerinde aynı bayrağın altında yaşayan ve hep birlikte güzel bir ülkeyiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Matem orucu boyunca et ve et ürünlerinin tüketilmediğini vurgulayan Muhtar Çelik, "Matem orucu boyunca eğlenceden, düğünden, zevkten ve sefadan uzak durulur. Bu ayda yapılan her türlü ibadet, yeryüzünü cehenneme çevirenlere karşı mücadeleyi büyütmek, toplumun duyarlılığını arttırarak dünyayı cennete çevirebilmek için yapılır. Başta İmam Hüseyin ve Kerbela şehitleri olmak üzere, zalimin zulmüne maruz kalan herkesin yası tutulur." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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