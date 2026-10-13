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Samsun Havza'da alev alan piknik tüpü dereye atıldı, itfaiye söndürdü

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Samsun Havza'da alev alan piknik tüpü dereye atıldı, itfaiye söndürdü
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Samsun'un Havza ilçesinde sebze pazarında esnaflık yapan Aytekin Duran'ın çay yapmak için yakmaya çalıştığı piknik tüpü alev aldı. Duran'ın pazar yerinin yanındaki Hacıosman Deresi'ne attığı tüp, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye tarafından söndürüldü.

Samsun'un Havza ilçesinde alev alan piknik tüpü itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

İlçede kurulan sebze pazarında esnaflık yapan Aytekin Duran'ın çay yapmak için yakmaya çalıştığı piknik tüpü alev aldı.

Duran alev alan tüpü pazar yerinin yanında bulunan Hacıosman Deresi'ne attı.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yanan tüp olay yerine sevk edilen itfaiye tarafından söndürüldü.

Kaynak: AA
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